“Violencia sorda”: Justicia chilena protege a adulta mayor y condena a mujer por “ruidos molestos” de su perro

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por una adulta mayor y calificó como “violencia sorda” los ladridos constantes del perro de una vecina, ordenando a la recurrida adoptar medidas para evitar que el animal continúe perturbando la tranquilidad y la salud física y psíquica de la afectada.

En un fallo unánime, según informó LUN, la Quinta Sala del tribunal de alzada sostuvo que la exposición permanente a ruidos molestos no solo interfirió en el descanso, sino que además “puede generar estrés y ansiedad, y agravar patologías médicas preexistentes, especialmente en personas de avanzada edad”, configurando una vulneración a derechos fundamentales como la salud y una vida digna.

La resolución recordó que la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas protege el bienestar animal, pero exige a sus tenedores adoptar conductas que eviten daños o molestias a terceros.

En ese sentido, el tribunal aplicó un test de proporcionalidad y ponderación y concluyó que, si bien la protección animal constituye un fin legítimo, debe ceder cuando existe una afectación grave y comprobada a la persona afectada.

Por ello, la Corte ordenó a la dueña del can adoptar medidas “necesarias, efectivas y eficaces” para modificar el comportamiento del animal y asegurar la tranquilidad del vecindario, incluyendo —si fuese necesario— el aislamiento acústico del espacio que ocupa el perro, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento.