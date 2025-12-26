;

Alerta en O’Higgins y el Maule: incendios forestales consumen más de 2.000 hectáreas

CONAF detalló que son 3 los siniestros que se mantienen en combate.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entregó un balance de los incendios forestales que actualmente se encuentran en combate.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que son 3 los siniestros que se mantienen en combate en las regiones de O’Higgins y el Maule.

Sumadas las 3 emergencias, el total de hectáreas consumidas por las llamas supera las 2.000.

Revisa también:

ADN

Alerta en O’Higgins y el Maule por incendios forestales

Región de O’Higgins.

  • Incendio Lamarhue, comuna de Pichidegua (Alerta Roja comunal)

Superficie afectada: 160 hectáreas.

Trabajan en el lugar: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de CONAF

  • Incendio Central Rapel, comuna de Litueche (Alerta Amarilla comunal)

Superficie afectada: 765 hectáreas.

Región del Maule

  • Incendio Cerro Maule, comuna Maule (Alerta Roja comunal)

Superficie afectada: 1.127 hectáreas.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad