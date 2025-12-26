Alerta en O’Higgins y el Maule: incendios forestales consumen más de 2.000 hectáreas

Este viernes, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entregó un balance de los incendios forestales que actualmente se encuentran en combate.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que son 3 los siniestros que se mantienen en combate en las regiones de O’Higgins y el Maule.

Sumadas las 3 emergencias, el total de hectáreas consumidas por las llamas supera las 2.000.

Alerta en O’Higgins y el Maule por incendios forestales

Región de O’Higgins.

Incendio Lamarhue, comuna de Pichidegua (Alerta Roja comunal)

Superficie afectada: 160 hectáreas.

Trabajan en el lugar: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de CONAF

Incendio Central Rapel, comuna de Litueche (Alerta Amarilla comunal)

Superficie afectada: 765 hectáreas.

Región del Maule

Incendio Cerro Maule, comuna Maule (Alerta Roja comunal)

Superficie afectada: 1.127 hectáreas.