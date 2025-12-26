Alerta en O’Higgins y el Maule: incendios forestales consumen más de 2.000 hectáreas
CONAF detalló que son 3 los siniestros que se mantienen en combate.
Este viernes, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entregó un balance de los incendios forestales que actualmente se encuentran en combate.
A través de sus redes sociales, el organismo detalló que son 3 los siniestros que se mantienen en combate en las regiones de O’Higgins y el Maule.
Sumadas las 3 emergencias, el total de hectáreas consumidas por las llamas supera las 2.000.
Revisa también:
Alerta en O’Higgins y el Maule por incendios forestales
Región de O’Higgins.
- Incendio Lamarhue, comuna de Pichidegua (Alerta Roja comunal)
Superficie afectada: 160 hectáreas.
Trabajan en el lugar: 3 técnicos, 6 brigadas, 2 helicópteros y 1 avión cisterna de CONAF
- Incendio Central Rapel, comuna de Litueche (Alerta Amarilla comunal)
Superficie afectada: 765 hectáreas.
Región del Maule
- Incendio Cerro Maule, comuna Maule (Alerta Roja comunal)
Superficie afectada: 1.127 hectáreas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.