Incendio afecta a local de barrio Italia: emergencia movilizó a Bomberos por riesgo de propagación

El hecho no dejó personas heridas.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un amago de incendio se registró en un local ubicado en el barrio Italia, en la comuna de Providencia.

Según información preliminar, las llamas habrían iniciado en la barra de un pub ubicado en calle Italia con Francisco Bilbao.

Debido al riesgo de propagación, personal de bomberos llegó hasta el lugar y trabajó en el siniestro hasta que este fue totalmente extinguido.

No se reportan personas heridas por este incendio, ya que el local estaba cerrado al momento de la emergencia.

