Calor extremo en Santiago: proyectan hasta 33 grados en la Región Metropolitana, según el tiempo

Los últimos días del año 2025 estarán marcados por el calor extremo que se registrará en la región Metropolitana.

Esto porque desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyecta altas temperaturas para Santiago durante los próximos días.

Según el portal, la capital podría registrar máximas de hasta 33 grados, con cielos totalmente despejados.

Calor extremo en Santiago: proyectan hasta 33 grados en la Región Metropolitana

En detalle, esta ola de calor se extenderá hasta el próximo martes 30 de diciembre, e incluso podría seguir por más días.

Santiago no bajará de los 30 grados durante el fin de semana, y desde el domingo las máximas llegarían a 32° C.

En tanto, sectores como Quilicura o Colina registrarán hasta 33 grados.