Grave accidente de tránsito en Pudahuel: patrulla de Carabineros choca con bus del transporte público

De momento, se reportan dos policías y varios pasajeros heridos.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Captura: 24 Horas

Captura: 24 Horas

En horas de la mañana de este viernes, un grave accidente de tránsito se registró en la comuna de Pudahuel.

Esto porque una patrulla de Carabineros chocó contra un bus del transporte público en el sector de San Pablo, casi en la esquina de El Tranque.

De momento, se reportan dos carabineros y varios pasajeros heridos, los cuales están siendo atendidas en el lugar.

Debido a esta emergencia, las autoridades informaron desvíos en la zona por restricción de pistas en San Pablo al poniente con El Tranque.

