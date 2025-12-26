Felipe Gutiérrez abandona a club peruano tres días después de ser anunciado y desata ola de críticas

Felipe Gutiérrez es protagonista de una polémica en Perú. Hace tres días, el exfutbolista chileno fue anunciado como ayudante técnico de Jaime de la Pava en Sport Boys, equipo de la Primera División del país vecino.

Sin embargo, el formado en Universidad Católica cambió de planes y se desvinculó del cuadro peruano en las últimas horas, al igual que el preparador físico Emiliano Fleitas.

“Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, anunciados previamente como parte del comando técnico del primer equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el club. Esta situación, propia de la dinámica del fútbol profesional, determina la desvinculación de ambos profesionales”, informó Sport Boys en sus redes sociales.

Esta noticia generó indignación entre los hinchas del cuadro peruano, quienes comentaron la publicación y lanzaron duras críticas contra Gutiérrez, Freitas y la dirigencia del club.

Felipe Gutiérrez volvería al fútbol chileno

Según informó En Cancha, Felipe Gutiérrez renunció a su cargo en Sport Boys para volver al fútbol chileno como nuevo DT de Deportes La Serena.

El “Pipe” ya tuvo un paso por la banca del cuadro granate, pero como ayudante técnico de Cristian Paulucci, durante la temporada 2025.