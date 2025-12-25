Alexis Sánchez y Gabriel Suazo podrían quedarse sin técnico al comenzar 2026

No son días sencillos los que vive el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, aprovechando el receso por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El balance en el conjunto del Nervión no es positivo, más allá de las buenas sensaciones que dejaron en la última derrota ante el Real Madrid.

De hecho, los medios especializados en Sevilla ya comienzan a poner en duda la continuidad del entrenador, Matías Almeyda.

Todo considerando lo ocurrido desde aquella victoria sobre Barcelona, donde Alexis Sánchez anotó de penal: a partir de allí, dos victorias, un empate y siete derrotas, incluyendo la derrota en el clásico contra el Real Betis de Manuel Pellegrini.

“Aunque no haya habido ninguna manifestación pública al respecto, incluso el propio Almeyda ha reconocido querer cumplir su contrato íntegro en el Sevilla, el argentino siente que ha perdido fuerza. La inestabilidad social del club tampoco acompaña, ante una posible entrada de nuevos inversores y la fragilidad económica que no permite reforzar una plantilla que requiere incorporaciones como el comer, es más, probablemente se debilite durante la ventana de traspasos invernal”, puntualizaron en el medio Superdeportivo.

En tanto, Estadio Deportivo sostiene que “no sería de extrañar que Matías Almeyda acabara finalizando su estancia en Nervión mucho antes de lo esperado. Y no precisamente por una destitución por parte del club, sino porque decida dar el paso al lado y de mutuo acuerdo llegar a la mejor solución para todos. En su staff y en su entorno son conscientes de cómo el míster ha ido frunciendo el ceño a lo largo de estos meses al frente del banquillo sevillista, de ahí que ‘petit comité’, en su círculo de confianza, no duden en exponer su preocupación porque Almeyda decida dar por finiquitada la experiencia en LaLiga”.

El próximo desafío del Sevilla será el 4 de enero, cuando reciban al Levante, donde una derrota podría acrecentar la incomodidad del exvolante argentino a cargo del equipo.