Estuvo en la barbarie de Avellaneda contra la U y hoy suena para dirigir en el fútbol chileno: sorpresa en el mercado

El técnico argentino, Julio Vaccari, apareció como opción para dirigir a un club del Campeonato Nacional.

Bastián Lizama

Tras la salida de Francisco “Paqui” Meneghini, O’Higgins de Rancagua deberá buscar un nuevo director técnico para la temporada 2026 y en las últimas horas surgió un inesperado nombre que podría asumir la banca del “Capo de Provincia”.

Se trata de Julio Vaccari, quien dirigió este año a Independiente y estuvo involucrado en la barbarie de Avellaneda contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que terminó con la descalificación de los argentinos y el avance de la U a cuartos de final por secretaría.

En ese momento, el estratega trasandino generó polémica por una serie de frases que cobraron relevancia tras los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América, donde llamó a “hacer trampa” y “ganar como sea”. Finalmente, dejó su cargo en septiembre y fue reemplazado por Gustavo Quinteros.

“Mientras se han sostenido reuniones con una tanda de técnicos en Argentina, uno de los nombres que también aparece en carpeta del directorio es Julio Vaccari, afirmó Alexander Vera, conductor del programa partidario Terapia Celeste de O’Higgins Total.

El estratega argentino, de 45 años, es representado por Christian Bragarnik, uno de los nuevos dueños de O’Higgins y de los agentes más fuertes del fútbol trasandino, por lo que no sería sorpresa que tenga a uno de sus representados en el elenco rancagüino.

De todas formas, Vaccari no es el único candidato en la lista, ya que otros nombres como Ariel Holan, Frank Kudelka y hasta Martín Palermo han asomado como opciones para dirigir a los “Celestes”.

