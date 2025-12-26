Diputado Soto (PPD) y futuro del actual oficialismo: “El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición”

El diputado Raúl Soto (PPD) se refirió al escenario político que enfrentarán los distintos partidos del actual oficialismo en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el legislador partió señalando que “tanto el Frente Amplio como el Socialismo Democrático debemos reflexionar respecto del fracaso electoral ”.

“La principal autocrítica que hay que hacer desde el PPD y desde el Socialismo Democrático es que se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyendo en el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista”, añadió.

“Se acaba la coalición de gobierno”

Respecto a los partidos que conforman la alianza de gobierno, Soto comentó que “es probable que caminemos a una nueva reconfiguración del escenario político de la oposición , pero eso se va a ir dando de forma natural. Las coaliciones son para gobernar, no necesariamente para ser oposición”.

“El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición de gobierno, que fue creada para gobernar. Eso no significa que vamos a dejar de coordinarnos, conversar, y tratar de articular una oposición que sea lo más razonable posible”, agregó.