;

Diputado Soto (PPD) y futuro del actual oficialismo: “El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición”

El jefe de bancada de los diputados del PPD señaló que “es probable que caminemos a una nueva reconfiguración del escenario político de la oposición”, de cara al próximo gobierno.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Raúl Soto

Agencia UNO | Raúl Soto / Oscar Guerra

El diputado Raúl Soto (PPD) se refirió al escenario político que enfrentarán los distintos partidos del actual oficialismo en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el legislador partió señalando que “tanto el Frente Amplio como el Socialismo Democrático debemos reflexionar respecto del fracaso electoral”.

“La principal autocrítica que hay que hacer desde el PPD y desde el Socialismo Democrático es que se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyendo en el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista”, añadió.

Revisa también

ADN

“Se acaba la coalición de gobierno”

Respecto a los partidos que conforman la alianza de gobierno, Soto comentó que “es probable que caminemos a una nueva reconfiguración del escenario político de la oposición, pero eso se va a ir dando de forma natural. Las coaliciones son para gobernar, no necesariamente para ser oposición”.

“El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición de gobierno, que fue creada para gobernar. Eso no significa que vamos a dejar de coordinarnos, conversar, y tratar de articular una oposición que sea lo más razonable posible”, agregó.

Consultado por su rol en las negociaciones en la Cámara de Diputados, el parlamentario respondió: “Estamos en proceso de conversaciones, diría preliminares, y espero que se logre configurar el mejor escenario posible para construir mayorías”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad