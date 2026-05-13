Un chileno logra uno de los títulos más importantes de su carrera: campeón en Europa

El chileno Ignacio Torres, número uno del mundo en la clase 6 de para tenis de mesa, se coronó esta tarde campeón del Para Elite Lasko en Eslovenia, obteniendo el mejor resultado de la temporada y uno de los más resonantes de su carrera.

Torres ratificó su condición de máximo favorito al quedarse con el título tras derrotar en la final al danés Peter Rosenmeier, actual número dos del ranking mundial, por un contundente 3-1.

En semifinales, el chileno firmó una de sus actuaciones más sobresalientes del año al imponerse también por 3-1 al italiano Matteo Parenzan, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con esta consagración, Torres sumó su tercer título internacional de la temporada en apenas cuatro torneos disputados, completando una campaña extraordinaria que incluye las medallas de oro en Para Future Santiago y Para Challenger São Paulo.

“Estoy bastante contento de haber ganado este Para Elite Lasko 2026. Es uno de los torneos más importantes del circuito paralímpico. Logré vencer a rivales directos y eso me tiene muy tranquilo por el camino que estamos haciendo para fin de año que es el Mundial", declaró el chileno tras la competencia.

Además, el Team ParaChile celebró otro destacado resultado en el torneo: Florencia Pérez (4ª del mundo) se quedó con el subcampeonato en la clase 8, tras caer en la final ante la china Huang Wenjuan, campeona paralímpica en París 2024. Su mejor actuación fue en semifinales, donde venció por 3-1 a la japonesa Yuri Tomono, número dos del ranking mundial.