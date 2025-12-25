Homicidio en el “Barrio Chino” de Lo Espejo: víctima murió baleada en la calle

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Un nuevo hecho de sangre se registró durante las últimas horas en la Región Metropolitana. Esta vez, el escenario fue la comuna de Lo Espejo, específicamente el sector conocido popularmente como el “Barrio Chino”, donde una persona falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.

El crimen quedó al descubierto luego de que se confirmara la presencia de un cuerpo sin vida en la vía pública, el cual presentaba evidentes lesiones atribuibles a impactos balísticos.

Despliegue investigativo

Ante la gravedad de los hechos, hasta el sitio del suceso se trasladó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público para coordinar las primeras indagatorias.

Actualmente, los detectives trabajan en el empadronamiento de testigos y el levantamiento de evidencia balística con el objetivo de esclarecer la dinámica exacta del crimen y dar con el paradero de los autores de los disparos.