Detienen a segundo implicado en homicidio de líder narco “Mono Vaster” en La Pintana

Santiago

Personal del Departamento O.S.9 de Carabineros de Chile detuvo a un segundo implicado en el homicidio del líder criminal conocido como “Mono Vaster”, hecho ocurrido en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana. Con este procedimiento, ya son dos los detenidos por el violento ataque, considerando que el primer imputado fue capturado el mismo mes en que se registró el crimen.

Según los antecedentes de la investigación, la víctima identificada como V.M.G.P. y vinculada a la organización criminal “El Dios de la Guerra”, ingresó herida a un domicilio particular mientras era perseguida por desconocidos, quienes efectuaron múltiples disparos hacia el interior del inmueble. Producto del ataque armado, el propio V.M.G.P. y otra persona resultaron con lesiones de extrema gravedad y fallecieron posteriormente en un recinto asistencial.

Tras diversas diligencias investigativas y con una orden emanada del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, se concretó la detención del imputado, un joven de 23 años. Por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición del tribunal, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras se desarrolla la investigación del caso.