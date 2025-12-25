;

Detienen a segundo implicado en homicidio de líder narco “Mono Vaster” en La Pintana

La captura se concretó tras una extensa investigación del OS9 de Carabineros y permitió confirmar dos imputados por el crimen ocurrido en 2024.

Verónica Villalobos

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / AgenciaUno

Santiago

Personal del Departamento O.S.9 de Carabineros de Chile detuvo a un segundo implicado en el homicidio del líder criminal conocido como “Mono Vaster”, hecho ocurrido en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana. Con este procedimiento, ya son dos los detenidos por el violento ataque, considerando que el primer imputado fue capturado el mismo mes en que se registró el crimen.

Según los antecedentes de la investigación, la víctima identificada como V.M.G.P. y vinculada a la organización criminal “El Dios de la Guerra”, ingresó herida a un domicilio particular mientras era perseguida por desconocidos, quienes efectuaron múltiples disparos hacia el interior del inmueble. Producto del ataque armado, el propio V.M.G.P. y otra persona resultaron con lesiones de extrema gravedad y fallecieron posteriormente en un recinto asistencial.

Revisa también

ADN

Tras diversas diligencias investigativas y con una orden emanada del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, se concretó la detención del imputado, un joven de 23 años. Por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición del tribunal, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras se desarrolla la investigación del caso.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad