Pichidegua bajo Alerta Roja: Ordenan evacuar población “1 de Mayo” ante avance de incendio forestal

La emergencia se suma a la crítica situación en la Región del Maule, donde el combate a los focos de Chacarillas y Cerro Maule ya registra cerca de 1.200 hectáreas consumidas.

Mario Vergara

Incendio forestal

Incendio forestal / Constanza Ovalle

La emergencia por incendios forestales en la zona centro-sur del país continúa escalando en esta jornada de Navidad. Durante la tarde de este miércoles 25 de diciembre, las autoridades confirmaron la destrucción de dos viviendas en la Región del Maule y la activación de una nueva Alerta Roja en la Región de O’Higgins.

Situación crítica en el Maule La Región del Maule sigue siendo el epicentro de la catástrofe, con dos siniestros activos de manera paralela en los sectores de Chacarillas y Cerro Maule. Según el reporte de Senapred, el fuego ha consumido hasta ahora cerca de 1.200 hectáreas.

El impacto en las zonas habitadas ya es visible: en el sector de Santa Rosa, las llamas alcanzaron y destruyeron dos casas y dos bodegas.

Para contener el avance del fuego, se mantiene un amplio operativo con:

  • Compañías de Bomberos de Maule, Cumpeo, Molina y Cauquenes.
  • 5 brigadas de Conaf y 10 técnicos.
  • 3 helicópteros y 6 aviones cisterna.
  • Maquinaria pesada (4 skidder y 1 retroexcavadora).

Además, van en ruta refuerzos adicionales, incluyendo carros bomba forestales y camiones cisterna desde Yerbas Buenas.

Evacuación en O’Higgins

Paralelamente, la situación se complicó en la Región de O’Higgins. Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Pichidegua debido a un incendio forestal que presenta amenaza directa a sectores poblados.

Ante el riesgo inminente, se ordenó la evacuación preventiva de la población “1 de Mayo”, medida que fue comunicada a los vecinos a través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) a sus teléfonos móviles.

Hasta el momento, en la zona trabaja una brigada de Conaf, pero se espera el arribo de mayores recursos aéreos y terrestres en las próximas horas para apoyar las labores de combate.

