VIDEO. Vuelve el área dramática de TVN: en esta fecha se estrena la nueva teleserie de la señal estatal

El canal estatal, que marcó época con telenovelas como “Sucupira”, “La Fiera”, “Romané”, “El circo de las Montini” y “Los Pincheira”, volverá a producir dramas tras una espera de seis años.

Alejandro Basulto

Después de seis años sin producir ficción, TVN confirma su regreso al género con una propuesta innovadora que busca conquistar a las audiencias digitales. El canal público estrenará el próximo jueves 11 de diciembre la serie Auditoría de Amor, su primera teleserie grabada en formato vertical.

La producción, dirigida por el reconocido actor y cineasta Boris Quercia, contará con 50 capítulos breves, de entre uno y dos minutos, que estarán disponibles en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y TVN.cl.

Según adelantó el director: “Es una serie que va a cautivar con mucho amor”, agregando que el cambio de formato responde a las nuevas tendencias: “Es una novedad tremenda porque todo está pasando en el teléfono, era natural que la ficción se hiciera cargo de la verticalidad”.

Además, destacó que la historia mezcla géneros: “Auditoría de Amor tiene mucho humor, que es una esencia de las teleseries de TVN también”. Por su parte, el elenco está encabezado por Pepe López, Florencia Berner, América Navarro, Francisca Imboden, Kat Sánchez y Gonzalo Nilson.

La trama sigue a Lucía (América Navarro), una contadora ingenua que investiga un robo dentro de la empresa donde trabaja para impresionar a su amor imposible, Bruno (Pepe López), quien además es su jefe y mantiene una relación con Estela (Florencia Berner). Las sospechas pronto apuntarán al círculo más cercano del protagonista, desatando giros inesperados.

La serie marca el retorno de las grabaciones de ficción a las dependencias de TVN. El guion fue escrito por Diego Ayala, reconocido por su trabajo en Luis Miguel, la serie, junto a Carla Stagno, parte del equipo de la exitosa Pacto de Sangre. La banda sonora está a cargo de Los Vásquez, con su tema Enamorado como protagonista.

