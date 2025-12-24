;

Tras inversión de más de $4.000 millones: estadio abandonado se convertirá en uno de los más modernos de Chile

Las obras del recinto deportivo estuvieron detenidas por más de cinco años.

Sebastián Escares

En los últimos días se dio a conocer una noticia positiva para el deporte nacional, luego de que se aprobara la reactivación de obras de un estadio chileno: el Estadio Roberto Bravo Santibáñez.

El recinto deportivo, ubicado en la comuna de Melipilla, en la región Metropolitana, lleva más de cinco años con sus obras detenidas, pese a llevar un 72% de avance.

La razón se debe a múltiples factores, entre los que destaca la pandemia y una serie de decisiones erróneas adoptadas por las autoridades involucradas en el proyecto.

Sin embargo, ahora el coliseo de fútbol verá por fin luz verde para reactivar sus obras. Así lo comunicó el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien confirmó que el CORE del Gobierno de Santiago aprobó el mejoramiento del Estadio Roberto Bravo Santibáñez por una cifra de $4.267.335.000.

En esa línea, Orrego detalló que los 34 consejeros regionales aprobaron por unanimidad la iniciativa de retomar las obras del estadio.

Así está quedando el Estadio Roberto Bravo Santibáñez

El gobernador de la región Metropolitana comentó que “estuvimos hace poco haciendo una inspección, y ahora esperamos que cuando se licite lo que falta, pongamos la primera piedra. Ahí vamos a estar nuevamente".

Si bien aún no existe una fecha oficial de inauguración del recinto, Orrego expresó que “esta obra estuvo botada mucho tiempo, la estamos recuperando y vamos a inaugurar prontamente el estadio que Melipilla se merece”.

A continuación imágenes de cómo luce el Estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla:

ADN
ADN
ADN
ADN
ADN

