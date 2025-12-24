;

La misión principal que tendrá “Paqui” Meneghini en su arribo a la U

El ex O’Higgins tendrá que encarar una deuda pendiente de su predecesor, Gustavo Álvarez.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Han sido unas últimas horas movidas en la U de Chile luego que se concretó el acuerdo para una fría despedida en redes sociales del club para Gustavo Álvarez.

Esto a la espera de concretar la negociación que le permitirá a Francisco Meneghini asumir la banca azul luego de haber sido tercero en el Campeonato Nacional 2025 dirigiendo a O’Higgins.

“Paqui” no tendrá una misión sencilla, considerando que el trasandino, en sus dos años a cargo de la U de Chile, le devolvió la competitividad al club, acabando con más de 20 años sin triunfos en el Monumental y ganando tanto el trofeo de Copa Chile en 2024 como la Supercopa Chilena en 2025.

Sin embargo, la gran deuda pendiente de Gustavo Álvarez en el cuadro azul fue en la Primera División, donde fue segundo en 2024 y cuarto en 2025.

De hecho, aquello aparece como la misión a cumplir por parte de Francisco “Paqui” Meneghini: poner fin a la que hoy es la tercera racha más larga sin títulos de la U de Chile en Primera División, considerando que ya han pasado 8 años desde la consagración en 2017, al alero de Ángel Guillermo Hoyos.

El mayor período azul sin títulos se remonta a los 25 años que transcurrieron entre los trofeos de 1969 y 1994; seguido por los 19 años que pasaron entre sus dos primeras estrellas, entre 1940 y 1959.

