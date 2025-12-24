;

El millonario sueldo que pidió Renato Paiva y frenó su llegada a la U: esto le ofrecía Azul Azul

El representante del técnico portugués reveló que las negociaciones estaban avanzadas, pero la diferencia económica terminó por derrumbar el acuerdo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Tras oficializar la salida de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile ya definió a su nuevo técnico para la próxima temporada. Se trata de Francisco Meneghini, quien finalizó su vínculo con O’Higgins y se pondrá el buzo de los azules de cara al 2026.

Sin embargo, hasta hace pocos días el principal candidato para la banca del cuadro estudiantil era otro: Renato Paiva, quien incluso tuvo negociaciones avanzadas con Azul Azul.

Revisa también:

ADN

Tras quedar descartado, el representante del entrenador portugués, Mohamed Azfal, rompió el silencio y explicó por qué el exDT de Botafogo no firmó con la U, revelando que el aspecto económico fue el principal obstáculo en las negociaciones.

“Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero. El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta 1,1 millones”, afirmó el agente de Paiva a La Tercera.

“En general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno”, añadió.

El otro motivo que frenó la llegada de Renato Paiva a la U

No obstante, el factor económico no fue lo único. En el mismo diálogo, el representante del portugués reveló que existió un repentino quiebre en la comunicación entre el DT y la dirigencia de Azul Azul.

“Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel Mayo y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, en realidad, no sé de qué tipo", confesó.

“Me habló también de que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar el proyecto, así que nosotros tampoco insistimos”, concluyó Afzal.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad