El millonario sueldo que pidió Renato Paiva y frenó su llegada a la U: esto le ofrecía Azul Azul

Tras oficializar la salida de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile ya definió a su nuevo técnico para la próxima temporada. Se trata de Francisco Meneghini, quien finalizó su vínculo con O’Higgins y se pondrá el buzo de los azules de cara al 2026.

Sin embargo, hasta hace pocos días el principal candidato para la banca del cuadro estudiantil era otro: Renato Paiva, quien incluso tuvo negociaciones avanzadas con Azul Azul.

Tras quedar descartado, el representante del entrenador portugués, Mohamed Azfal, rompió el silencio y explicó por qué el exDT de Botafogo no firmó con la U, revelando que el aspecto económico fue el principal obstáculo en las negociaciones.

“Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero. El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta 1,1 millones”, afirmó el agente de Paiva a La Tercera.

“En general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno”, añadió.

El otro motivo que frenó la llegada de Renato Paiva a la U

No obstante, el factor económico no fue lo único. En el mismo diálogo, el representante del portugués reveló que existió un repentino quiebre en la comunicación entre el DT y la dirigencia de Azul Azul.

“Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel Mayo y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, en realidad, no sé de qué tipo", confesó.

“Me habló también de que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar el proyecto, así que nosotros tampoco insistimos”, concluyó Afzal.