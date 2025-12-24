;

Presidente Boric cuestiona a defensores de Trump tras amenaza a Macron: “Y hay quienes nos dicen que hay que subordinarse”

El presidente estadounidense relató una llamada con su par francés, en la que aseguró haberle exigido duplicar los precios de los medicamentos en Francia.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Getty Images

Agencia UNO | Getty Images

El Presidente Gabriel Boric abordó los polémicos dichos de su par estadounidense, Donald Trump, sobre las presiones que ejerció al mandatario francés, Emmanuel Macron, para aumentar los precios de los medicamentos en Francia.

Fue el pasado lunes cuando Trump relató una llamada con Macron: “Si ellos suben de 10 dólares a 20, están duplicando su precio. Sin embargo, nosotros vamos a bajar de 130 dólares a 20, porque vamos a tener los precios de medicamentos más bajos del mundo”.

ADN

Getty Images | Emmanuel Macron / Christian Mang

Y añadió: “Emmanuel, lo vas a hacer al 100%. Por favor, acéptalo ahora. Sé amable (…) porque, si no lo haces, voy a imponer un arancel del 25% a todo lo que Francia venda a Estados Unidos”.

Reacción del Presidente Gabriel Boric

Ante esto, el Presidente Gabriel Boric cuestionó en su cuenta de X a aquellos que respaldan la actitud de Donald Trump: “Y hay quienes nos dicen que hay que subordinarse a esta forma de hacer política, o derechamente lo defienden”.

Revisa también

ADN

“Yo creo que debemos defender el multilateralismo y el derecho internacional como mínimos comunes de entendimiento”, cerró.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad