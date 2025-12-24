Presidente Boric cuestiona a defensores de Trump tras amenaza a Macron: “Y hay quienes nos dicen que hay que subordinarse”

El Presidente Gabriel Boric abordó los polémicos dichos de su par estadounidense, Donald Trump, sobre las presiones que ejerció al mandatario francés, Emmanuel Macron, para aumentar los precios de los medicamentos en Francia.

Fue el pasado lunes cuando Trump relató una llamada con Macron: “Si ellos suben de 10 dólares a 20, están duplicando su precio. Sin embargo, nosotros vamos a bajar de 130 dólares a 20, porque vamos a tener los precios de medicamentos más bajos del mundo”.

Y añadió: “Emmanuel, lo vas a hacer al 100%. Por favor, acéptalo ahora. Sé amable (…) porque, si no lo haces, voy a imponer un arancel del 25% a todo lo que Francia venda a Estados Unidos”.

Reacción del Presidente Gabriel Boric

Ante esto, el Presidente Gabriel Boric cuestionó en su cuenta de X a aquellos que respaldan la actitud de Donald Trump: “Y hay quienes nos dicen que hay que subordinarse a esta forma de hacer política, o derechamente lo defienden”.

“Yo creo que debemos defender el multilateralismo y el derecho internacional como mínimos comunes de entendimiento”, cerró.