Nuevos archivos Epstein: Trump aparece repetidamente en correos electrónicos y en viajes en el avión del pederasta

El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece mencionado repetidamente en una nueva partida de documentos sobre el pederasta Jeffrey Epstein, publicada por el Departamento de Justicia.

Entre los archivos figuran correos electrónicos en los que diferentes personas enlazan noticias sobre Trump , además de referencias a viajes que habría realizado en el avión privado de Epstein.

Asimismo, se incluye el testimonio de alguien que menciona a una mujer que aseguró haber sido violada por el mandatario estadounidense.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que varios de estos documentos “contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”.

Acusaciones de violación

Uno de los documentos es una declaración al FBI, recogida el 27 de octubre de 2020, de una persona que asegura que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar al republicano, en el año 1995, al aeropuerto de Fort Worth (Texas).