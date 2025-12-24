Presidente Asociación de Magistrados y crisis en el Poder Judicial: “La institucionalidad chilena está al debe”

En medio de la crisis que afecta al Poder Judicial, y tras la última destitución de Diego Simpertigue, en ADN Hoy conversamos con Javier Mora, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.

Sobre esta última acusación constitucional, que fue aprobada en el Congreso el pasado martes, Mora señaló que “para la Asociación de Magistradas y Magistrados, este hecho constituye un acto de tremenda deshonra”.

“La verdad es que nosotros llevamos ya un tiempo tan golpeados como está golpeado el pueblo de Chile, al sentirnos desolados por unas conductas que son completamente ajenas a lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros sabemos", agregó.

“Llevamos un tiempo ya desde que se descubrieron estos hechos, esto ha afectado la moral interna, pero nuestra obligación como Asociación es ponernos a disposición de la opinión pública, de la academia, de los órganos colegisladores, y poner toda nuestra capacidad y todo nuestro conocimiento para superar esta crisis, que es probablemente la peor crisis que ha vivido el poder judicial chileno", afirmó.

En esa línea, el presidente de la Asociación de Magistrados manifestó que “lo que hace extremadamente grave esta crisis es que se anuncian nuevos capítulos, y nosotros permanecemos tan perplejos como ustedes, observando esa situación”.

Pese a esto, Javier Mora indicó que “para nosotros, estos hechos constituyen actos de enorme desilusión, pero también de desafíos”.

“La Asociación de Magistrados viene trabajando hace más de 30 años proponiendo al país modificaciones profundas al sistema de nombramientos judiciales, y en ese sentido es lo que estamos haciendo el día de hoy”, complementó.

“También hemos estado reflexionando con académicos y con periodistas de investigación, en este caso con Nicolás Sepúlveda, que ha dado a conocer los casos, porque entendemos que nos tenemos que poner a disposición como jueces y juezas de lo que está ocurriendo, no podemos negar la crisis, lo último que corresponde es hacerlo, y tenemos también que reflexionar profundamente sobre los motivos que llevaron a ella", afirmó Mora.

En esa línea, Mora apuntó que “va a ser muy muy difícil recuperar la confianza” de la ciudadanía, declarando además que “la institucionalidad chilena está al debe, y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo".

“Quiero transmitir, y yo sé que muchas veces no es de interés tanto de la opinión pública, pero la gran mayoría de jueces y juezas de Chile, ministros, fiscales judiciales, secretarios, y relatores, ejercen su trabajo de manera diaria, comprometida, aportando con su capacidad, con su esfuerzo, a una justicia lo más oportuna posible, equilibrada, y estos hechos constituyen una motivo de enorme deshonra y también de desolación", cerró.