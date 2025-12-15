La sombra de la “trama bielorrusa”: Cámara admite con unanimidad total la AC contra suspendido juez Simpertigue

Con una contundencia pocas veces vista en el actual periodo legislativo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Por 132 votos a favor y ninguno en contra, los parlamentarios dieron luz verde al libelo, sellando una jornada negra para el magistrado que ahora deberá enfrentar el juicio político definitivo en la Cámara Alta.

La señal política fue inequívoca desde el inicio de la sesión. Horas antes de la votación de fondo, la Sala ya había rechazado por unanimidad (con 110 votos) la cuestión previa deducida por la defensa, desestimando los argumentos formales para frenar el proceso. El consenso transversal entre oficialismo y oposición refleja la gravedad de los hechos imputados, dejando al juez sin ningún tipo de respaldo político en la Cámara Baja.

La “trama bielorrusa”

El caso que tiene a Simpertigue al borde de la destitución se enmarca en la denominada “trama bielorrusa”. El libelo acusatorio se sustenta en los cuestionados vínculos del juez con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —ambos actualmente en prisión preventiva—, con quienes realizó un viaje al extranjero pocos días después de que la Corte Suprema emitiera un polémico fallo.

Dicha sentencia favoreció al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un millonario litigio contra la estatal Codelco. La cercanía del magistrado con los juristas representantes de la empresa ganadora, sumada al viaje compartido en fechas críticas, levantó sospechas de corrupción y tráfico de influencias que hoy le cuestan su estabilidad en el máximo tribunal.

Tras este contundente resultado, la acusación pasará ahora a manos del Senado, corporación que deberá actuar como jurado. El próximo lunes 22 de diciembre, los senadores escucharán a los diputados acusadores y a la defensa del magistrado para resolver finalmente su destino: si se aprueba la destitución, Simpertigue no solo dejará el Poder Judicial, sino que quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.