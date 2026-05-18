La Global Sumud Flotilla denunció este lunes que buques de guerra israelíes interceptaron parte de la flotilla humanitaria que navegaba rumbo a Gaza, en una misión internacional que buscaba desafiar el bloqueo marítimo y entregar ayuda a la población palestina.

Entre los integrantes de la delegación chilena se encuentran Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi.

Según la organización, la embarcación donde viajaba Eltit fue retenida por fuerzas israelíes, mientras que también se acusó la pérdida de contacto con el barco en que se encontraba Chanfreau.

Delegación chilena denuncia retención y convoca manifestación

De acuerdo con la información entregada por la flotilla, los hechos ocurrieron a unas 250 millas náuticas de Gaza y cerca de 74 millas náuticas de Chipre, en aguas internacionales. La misión calificó la acción como un acto de “piratería” y responsabilizó a Israel por eventuales agresiones contra civiles desarmados.

La organización informó que la flotilla estaba compuesta por 54 embarcaciones civiles, que habían zarpado desde Marmaris, en Turquía, como parte de una iniciativa internacional iniciada el pasado 15 de abril en Barcelona.

Antes de la interceptación, Víctor Chanfreau dejó grabado un mensaje para ser difundido en caso de ser detenido. “Si estás viendo este video, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales”, señaló.

El exdirigente estudiantil agregó que formaba parte de una misión civil no violenta. “Navega para entregar ayuda humanitaria, solidarizarnos con el pueblo palestino y romper con el bloqueo ilegal”, afirmó.

Por su parte, Carolina Eltit también dejó un registro similar. “Si estás viendo este video es porque fui secuestrada por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales”, expresó.

En su mensaje, la chilena recalcó el objetivo de la misión. “Nuestra misión es no violenta. La idea es abrir un corredor humanitario para ayudar a Gaza”, sostuvo.