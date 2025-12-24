El polémico libro que Milei regaló a sus ministros: defiende la usura, el narcotráfico y cuestiona prohibición del trabajo infantil

Una nueva controversia ideológica sacude a la Casa Rosada. En el marco de una cena de balance de gestión 2025 realizada en la Quinta de Olivos, el Presidente Javier Milei sorprendió a su gabinete con un regalo de alto contenido simbólico y político: un ejemplar para cada ministro del libro “Defendiendo lo indefendible” (Defending the Undefendable), del economista estadounidense Walter Block.

La obra, publicada originalmente en 1976 y considerada un texto de culto dentro del anarcocapitalismo, ha desatado una ola de críticas en Argentina. ¿La razón? Su contenido busca reivindicar, desde una lógica de libre mercado radical, a figuras y actividades socialmente repudiadas.

¿Qué dice el libro?

Walter Block, discípulo de Murray Rothbard y referente de la Escuela Austríaca, utiliza el texto para argumentar que acciones voluntarias, por más que parezcan inmorales, generan beneficios económicos. A través de capítulos dedicados a “personajes” como el usurero, el chantajista, el revendedor, la prostituta y el narcotraficante, el autor sostiene que estas figuras son en realidad “héroes” económicos que satisfacen demandas donde el Estado o la moralidad pública imponen barreras.

Sin embargo, el punto que generó mayor indignación en redes sociales y la oposición fue el capítulo titulado “El que contrata niños”. En él, Block argumenta en contra de las leyes que prohíben el trabajo infantil, sugiriendo que estas prohibiciones empeoran la situación de los menores que necesitan ingresos, dejándolos sin opciones.

Defensa y críticas

Desde el entorno de Milei, justifican el obsequio como una herramienta para “abrir el pensamiento”. Fuentes de la Presidencia señalaron que el ensayo representa “un desafío para pensar fuera de la caja” y avanzar en la profunda agenda de desregulación que impulsa el gobierno. Analistas libertarios, como Marcos Falcone, defienden que el libro no “celebra” el trabajo infantil, sino que expone cómo las prohibiciones estatales a menudo dañan a quienes pretenden proteger.

La oposición, no obstante, reaccionó con dureza. Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Mauricio Macri, calificó el regalo como una declaración de principios del gobierno: “Defender usureros, explotadores, evasores y extorsionadores no es una metáfora: es el programa. El Estado como enemigo, la desigualdad como libertad y la crueldad como virtud”.

El propio autor, Walter Block, agradeció públicamente a Milei en redes sociales, celebrando que “juntos estamos haciendo lo posible para promover la libertad individual y la libre empresa”.