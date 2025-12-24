;

FOTO. La imagen que estremeció a Ecuador: madre recibe el cuerpo de su bebé en una caja de cartón y expone la crisis sanitaria

La fotografía desató indignación nacional y expuso la precariedad, el abandono estatal y las profundas brechas en la atención de salud.

Nelson Quiroz

REFERENCIAL

Una fotografía tomada en la Amazonía ecuatoriana se transformó en un símbolo del colapso de la salud pública en el país. En la imagen, Yawa Sumpa Puar Alexandra, madre indígena de la comunidad achuar, llora arrodillada junto a una caja de cartón que contiene el cuerpo de su hija de apenas un mes de vida.

La escena, difundida a fines de noviembre, recogida por BBC Mundo, provocó una ola de indignación nacional y reabrió el debate sobre el abandono sanitario en las zonas más vulnerables de Ecuador.

La bebé había sido ingresada por un problema respiratorio al Hospital General de Macas, en la provincia de Morona Santiago. Murió pocas horas después. Sin recursos económicos, lejos de su comunidad y con dificultades para comunicarse en español, la madre fue informada de que debía conseguir por su cuenta un ataúd.

Ante la imposibilidad, el hospital le entregó el cuerpo en una caja improvisada, sellada con cinta y con la inscripción “Trátese con cuidado”.

Según el citado medio, con ese cartón en brazos, Yawa Sumpa viajó cerca de tres horas en bus hasta Taisha, desde donde debía continuar su trayecto en avioneta hacia su comunidad en plena selva. Recién allí recibió apoyo municipal para obtener un féretro y poder sepultar a su hija.

El Ministerio de Salud anunció la apertura de un proceso administrativo contra el personal involucrado, pero la imagen ya había trascendido fronteras y se convirtió en un retrato brutal de una crisis más profunda. Falta de medicamentos básicos, recortes presupuestarios, hospitales desabastecidos y alta rotación de autoridades marcan el escenario actual del sistema sanitario ecuatoriano.

Organizaciones sociales y especialistas coinciden en que la situación golpea con mayor fuerza a comunidades indígenas y zonas rurales, donde el acceso a atención médica oportuna es limitado o inexistente. Para muchos, la fotografía no solo refleja una tragedia personal, sino el fracaso de un Estado incapaz de garantizar un derecho básico: una atención de salud digna.

BBC MUNDO (Comunidad Kaiptach)

