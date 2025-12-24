;

Juan Tagle celebra la aprobación del principal acuerdo entre la ANFP y TNT Sports: “Esto beneficia al fútbol chileno”

En conversación con ADN Deportes, el presidente de la Universidad Católica y uno de los intermediarios entre ambas organizaciones festejó el visto bueno otorgado en el Consejo de Presidentes al Cuaderno de Cargos.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Cruzados.cl

Cruzados.cl

Finalmente, uno de los puntos más importantes dentro de la ANFP de cara al inicio del fútbol chileno ya fue zanjado junto a su principal socio.

Esto, porque el Cuaderno de Cargos elaborado entre el Consejo de Presidentes y TNT Sports fue aprobado este martes, en la última reunión realizada en Quilín.

Uno de los actores clave en este acuerdo fue Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, quien fue elegido por sus pares como uno de los principales intermediarios con el canal de televisión. En conversación con ADN Deportes, el dirigente se refirió al consenso alcanzado tras semanas de reuniones.

“La aprobación de este Cuaderno de Cargos forma parte del acuerdo global que alcanzamos con TNT. En definitiva, son medidas sugeridas por ellos, otras por los clubes, pero todas destinadas a mejorar la calidad del espectáculo”, señaló el timonel de Cruzados.

Esto beneficia a TNT, pero principalmente al fútbol chileno. Ayer, en el Consejo de Presidentes, revisamos la última versión de este documento, que venía siendo trabajado por una comisión especial”, agregó.

Entre los puntos más relevantes aprobados, destacan mejoras en las transmisiones de los partidos, nuevas directrices para la programación de los encuentros y la especificación de multas por incumplimientos.

