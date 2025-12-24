Así es la ‘Clase Trump’, la nueva flota de buques acorazados que pretende transformar la marina de Estados Unidos

Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar a nivel internacional, ya sea por escándalos a nivel personal o por actuaciones que le competen directamente en su rol como Presidente.

En medio de las polémicas por la publicación de los archivos por el caso de Jeffrey Epstein, donde su imagen y nombre aparece de forma reiterada, el mandatario realizó un importante anuncio a nivel nacional.

Con la ambición que lo caracteriza, y refleja la mentalidad estadounidense, anunció la creación de la denominada ‘Clase Trump’, una flota de buques acorazados para reforzar la Armada de Estados Unidos.

Esta iniciativa se enmarca en su destacado rol enfocado en la revitalización industrial y la proyección de poder global.

El primer ejemplar, el USS Defiant, iniciará su construcción “casi de inmediato” con un plazo estimado de dos años y medio. Según el Presidente, estos acorazados serán “100 veces más fuertes que cualquier acorazado jamás construido”.

Además, asegura que superarán en velocidad a los actuales, equipados con “cañones y misiles del más alto nivel”, armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, misiles de crucero y “los láseres más sofisticados del mundo”.

Flota Dorada

La ambiciosa propuesta está considerada en el marco de la ‘Flota Dorada’, que incluirá entre 20 y 25 unidades de esta clase, convirtiéndose en el “buque insignia de la flota naval estadounidense”.

Fuentes cercanas indican que representa una evolución de los destructores de clase Arleigh Burke, con diseño de última generación.

Inicialmente, se construirán dos barcos, seguidos de ocho más, junto a fragatas menores armadas con misiles de largo alcance.

A pesar de que muchos ven esta idea como algo anecdótico y poco eficiente, Trump asegura que “necesitamos barcos con urgencia”, apelando directamente a la renovación, ya que “algunos se han vuelto viejos, cansados y obsoletos”.

Enfatizó que estos buques “van a ayudar a mantener la supremacía militar de Estados Unidos, a revivir la industria de construcción naval nacional y a infundir temor en los enemigos de nuestro país en todo el mundo”.

Sin embargo, expertos como el excontralmirante Mark Montgomery, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, cuestionan el verdadero enfoque y trasfondo de esto.

Asegura que la ‘Flota Dorada’ es “justo lo que no necesitamos”, con cada unidad costando al menos $5.000 millones de dólares y “cero uso táctico” por carecer de sistema de lanzamiento vertical o defensa Aegis contra amenazas chinas.