Este miércoles 24 de diciembre, desde el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, emitió su tradicional mensaje navideño dirigido a todas las familias de Chile, tanto a las que residen en el país como a las que se encuentran en el extranjero.

En un tono reflexivo y cercano, marcado por el cierre del año 2025, el Mandatario hizo un llamado a la unidad, la memoria y la valoración de la democracia.

Memoria y balance de un “intenso 2025”

El Jefe de Estado invitó a la ciudadanía a aprovechar estas fechas no solo para compartir con los seres queridos, sino también para honrar a quienes han partido. “Recordar a los que ya no están, a quienes sembraron para que hoy día podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados”, señaló Boric, destacando la importancia de la gratitud hacia las generaciones pasadas.

Asimismo, calificó el año que termina como un “intenso 2025”, instando a realizar un recuento honesto sobre “qué hicimos bien y qué pudimos mejorar”, para así proyectar nuevos propósitos centrados en la construcción de “barrio, comunidad y Chile”.

Los niños como protagonistas

Un punto central de su alocución estuvo dedicado a las infancias. El Presidente envió un abrazo especial a los niños y niñas, asegurando que “como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes”. Su deseo, expresó, es que los menores “se sientan protagonistas de Chile”.

Llamado a la cohesión

Finalmente, Gabriel Boric cerró su intervención con una invitación a superar la polarización y valorar los logros comunes.

“A las familias les digo que siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado. Un Chile en donde, independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más”, manifestó.

Con un tono de despedida y agradecimiento, el Presidente concluyó su mensaje señalando: “Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes”.