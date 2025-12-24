;

VIDEO. “Ha sido un orgullo compartir con ustedes”: Presiente Gabriel Boric entrega su último mensaje de Navidad

El Mandatario envió un saludo al país marcado por el agradecimiento, el recuerdo de “los que ya no están” y un llamado a valorar lo construido pese a las diferencias políticas.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Este miércoles 24 de diciembre, desde el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, emitió su tradicional mensaje navideño dirigido a todas las familias de Chile, tanto a las que residen en el país como a las que se encuentran en el extranjero.

En un tono reflexivo y cercano, marcado por el cierre del año 2025, el Mandatario hizo un llamado a la unidad, la memoria y la valoración de la democracia.

Memoria y balance de un “intenso 2025”

El Jefe de Estado invitó a la ciudadanía a aprovechar estas fechas no solo para compartir con los seres queridos, sino también para honrar a quienes han partido. “Recordar a los que ya no están, a quienes sembraron para que hoy día podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados”, señaló Boric, destacando la importancia de la gratitud hacia las generaciones pasadas.

Asimismo, calificó el año que termina como un “intenso 2025”, instando a realizar un recuento honesto sobre “qué hicimos bien y qué pudimos mejorar”, para así proyectar nuevos propósitos centrados en la construcción de “barrio, comunidad y Chile”.

Los niños como protagonistas

Un punto central de su alocución estuvo dedicado a las infancias. El Presidente envió un abrazo especial a los niños y niñas, asegurando que “como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes”. Su deseo, expresó, es que los menores “se sientan protagonistas de Chile”.

Revisa también:

ADN

Llamado a la cohesión

Finalmente, Gabriel Boric cerró su intervención con una invitación a superar la polarización y valorar los logros comunes.

“A las familias les digo que siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado. Un Chile en donde, independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más”, manifestó.

Con un tono de despedida y agradecimiento, el Presidente concluyó su mensaje señalando: “Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad