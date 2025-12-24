Estaría bajo efectos de las drogas: conductor de camión que volcó en Autopista Central se desnuda tras accidente

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Conductor bajo los efectos de las drogas: Carabineros da detalles del volcamiento de camión en la Autopista Central

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles en la Autopista Central, en San Bernardo.

Un camión que transitaba por la vía expresa de General Velásquez se volcó y derramó su carga en la caletera, a la altura del kilómetro 14, en sector Las Acacias.

Sobre este accidente se refirió el mayor de Carabineros de San Bernardo, Fabián Retamal, quien señaló en conversación con Radio ADN que es muy probable que el conductor haya estado manejando bajo los efectos de la droga, además de confirmar una persona herida.

“Tenemos el volcamiento de un camión que iba por la Ruta 5, Autopista Central, y en el kilómetro 14 pierde el control del móvil, cayendo posteriormente a la caletera, alrededor de unos tres a seis metros", señaló.

“El conductor, al momento de la llegada (de Carabineros), estaba sin su vestimenta y, obviamente, con esas características, y conforme a nuestra experiencia, el conductor iría drogado“, agregó.

En esa línea, el uniformado adelantó que “ahora vamos a hacer todos los exámenes toxicológicos para verificar si efectivamente esta persona iba con algún efecto de droga“.

Finalmente, el mayor Retamal sostuvo que “al momento de este accidente, pasa a llevar a un peatón, el cual tiene lesiones leves”.