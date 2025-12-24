;

El chileno que pasó décadas en la soledad del fin del mundo y hoy fue homenajeado por el Senado

Cuidó faros en zonas extremas, enfrentó viento, frío y aislamiento por más de 30 años.

Nelson Quiroz

CHILE - MARCH 01: Expedition &quot;Pacific&quot; at Cape Horn In Chile In March, 1994 - Cape Horn Lighthouse. (Photo by Nicolas LE CORRE/Gamma-Rapho via Getty Images)

CHILE - MARCH 01: Expedition "Pacific" at Cape Horn In Chile In March, 1994 - Cape Horn Lighthouse. (Photo by Nicolas LE CORRE/Gamma-Rapho via Getty Images) / Nicolas LE CORRE

De vigilar faros en la soledad austral a recibir un homenaje del Senado. Esa es la historia del suboficial mayor Roberto Araneda Torres, el farero en servicio activo más antiguo de la Armada de Chile, quien fue recientemente distinguido en Punta Arenas por su extensa y silenciosa trayectoria al servicio de la navegación marítima.

El reconocimiento fue entregado por el senador Alejandro Kusanovic, quien hizo entrega de la Medalla del Senado al servidor naval, destacando décadas de trabajo en algunos de los puntos más remotos y extremos del país.

Araneda, con más de 33 años de servicio, ha dedicado gran parte de su vida a la mantención de faros aislados, cumpliendo una labor clave para la seguridad marítima, muchas veces lejos de los centros urbanos y junto al sacrificio familiar.

Durante el emotivo encuentro, el farero compartió vivencias de su paso por faros como Corona, Raper y Guafo, y relató con especial emoción su experiencia como parte del equipo que construyó el Faro Monumental Cabo de Hornos en 1994, en condiciones climáticas extremas. “Recibo este reconocimiento representando a todos los fareros de Chile, un servicio silencioso que nos llena de orgullo”, señaló.

El senador Kusanovic subrayó que detrás de esta distinción hay años de esfuerzo, aislamiento y vocación. “Es un honor reconocer a quien ha entregado su vida a un trabajo fundamental para el país, realizado muchas veces en soledad y en condiciones adversas”, afirmó.

A este homenaje se suma el reconocimiento previo de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que también destacó a Araneda como protagonista de una historia “escrita entre viento, mar y soledad”. Hoy, en la antesala de su retiro, su labor deja una huella imborrable en la historia marítima de Chile.

