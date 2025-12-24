;

Contraloría detecta desorden financiero por US$17.300 millones en ministerios y municipios

Auditorías a 73 entidades públicas revelaron graves falencias contables, rendiciones pendientes y falta de control interno entre 2020 y 2024.

Juan Castillo

Contraloría

Contraloría

La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar un desorden financiero que involucra más de US$17.300 millones en ministerios y municipios del país durante los últimos cinco años.

La cifra surge de la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas, entre ellas organismos del Gobierno Central y municipalidades, consigna El Mercurio.

Según el informe, el monto corresponde a recursos objetados principalmente por abstenciones de opinión, es decir, casos en que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, inconsistencias contables o falta de antecedentes suficientes para su revisión.

Revisa también:

ADN

Del total analizado, 50 organismos pertenecen al Gobierno Central y 23 al sector municipal, concentrándose las mayores observaciones en áreas como transferencias, cuentas por cobrar, activos no acreditados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado.

En esa línea, el documento revela que una de las principales falencias es la deficiente rendición de cuentas, con montos significativos que no han sido justificados dentro de los plazos legales, lo que impide determinar el destino final de los recursos públicos.

La Contraloría también advirtió problemas estructurales de control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inadecuado de plataformas financieras, lo que incrementa el riesgo de errores y eventuales irregularidades.

En al menos cinco casos, el organismo fiscalizador decidió derivar los antecedentes al Ministerio Público, al detectar situaciones que podrían revestir carácter penal, lo que abre la puerta a investigaciones judiciales.

El informe subraya que estas deficiencias no solo afectan la transparencia, sino que también debilitan la confianza ciudadana en la administración del Estado y dificultan una correcta toma de decisiones en políticas públicas.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad