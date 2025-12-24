;

Actuaron sospechosos y Carabineros los detuvo: hallan granada de mano y 56 kilos de marihuana en El Bosque

Tres sujetos de nacionalidad venezolana fueron capturados por la policía uniformada.

Juan Castillo

Richard Jiménez

/ Diego Martin

En medio de un patrullaje, Carabineros detuvo a tres sujetos en El Bosque que mantenían un importante número de armamento y drogas, incluida una granada de mano.

El hecho se registró cuando personal policial, que realizaba rondas preventivas, vio a los desconocidos actuando de forma sospechosa.

Estos, al notar la presencia de Carabineros, intentan huir escapando hacia departamentos del tipo block de la zona, donde finalmente son capturados.

Los uniformados lograron encontrar al interior de dos departamentos un número importante de armamento, entre ellos una granada de mano de origen extranjero, una pistola, municiones, y aproximadamente 56 kilos de marihuana y otras sustancias ilícitas avaluadas en $300 millones de pesos.

Los tres detenidos corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular.

