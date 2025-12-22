;

Dónde, cuándo y a qué hora se transmitirá “Mi pobre angelito” en TV abierta durante la Navidad en Chile

La cinta protagonizada por Macaulay Culkin es considerado un clásico durante la festividad.

Sebastián Escares

Este jueves 25 de diciembre se festejará en Chile y en todo el mundo la Navidad.

Dicha festividad suele ser una fecha en que las familias aprovechan de pasar tiempo de calidad, reunidas, compartiendo en sus casas y en donde también se suelen entregar regalos.

Si de Navidad se habla, un imperdible durante la celebración es, sin duda alguna, “Mi pobre angelito”.

La cinta protagonizada por Macaulay Culkin es considerado un clásico durante la Navidad en todo el mundo y en Chile será transmitida en TV abierta.

¿Dónde ver “Mi Pobre Angelito” durante la Navidad?

En concreto, Canal 13 anunció su parrilla programática navideña en donde incluirá la emisión de la cinta que cuenta la historia de Kevin McCallister.

Dicho canal emitirá a las 22:25 horas del miércoles 24 de diciembre la primera parte de “Mi pobre angelito”.

En tanto, Canal 13 anunció que para el jueves 25 de diciembre a las 14:40 horas se transmitirá la secuela “Mi pobre angelito 2″.

Cabe recordar que, en esta última cinta, Kevin se separa una vez más de su familia aterrizando por error en la ciudad de Nueva York, en donde se enfrenta a los “Bandidos Mojados”.

Donald Trump en “Mi pobre angelito 2″

¿Dónde más se puede ver “Mi pobre angelito”?

Otra opción que tienen los usuarios, es poder visualizar la cinta a través de la plataforma de streaming Disney+. Allí, están ambas partes de la película.

