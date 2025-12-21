Metro inicia instalación de puertas de andén en Línea 1: beneficiará a más de 2 millones de usuarios / [e]JORGE VILLEGAS

Metro de Santiago comenzó este domingo la instalación de puertas de andén en la Línea 1, en un proyecto orientado a reforzar la seguridad y mejorar la confiabilidad del servicio en el eje más utilizado del transporte público de la capital.

Según la empresa estatal, los primeros trabajos se están realizando en la estación San Pablo, punto de combinación entre las líneas 1 y 5, donde durante los últimos meses se ejecutaron labores preparatorias para el montaje.

“Tal como estaba programado, iniciamos el montaje de las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1. Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario”, señaló Metro a través de sus canales oficiales.

La iniciativa forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos que desarrolla actualmente el tren subterráneo, junto con la construcción de las futuras líneas 7, 8 y 9.

De acuerdo con Metro, la instalación de estas puertas permitirá reforzar la seguridad operacional, mejorar la regularidad del servicio y ofrecer un viaje más seguro y tranquilo a los cerca de 2,4 millones de personas que utilizan el sistema diariamente.

Tras San Pablo, los trabajos avanzarán de manera progresiva estación por estación en dirección al oriente. El cronograma contempla que la implementación completa se extienda por aproximadamente cuatro años y medio.