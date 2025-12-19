;

Aprueban recursos para reactivar obras de abandonado estadio del fútbol chileno: más de $4.000 millones

El Gobierno de Santiago aprobó el proyecto que buscará terminar la construcción del Estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla. “La votación fue unánime”, detalló el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Bastián Lizama

El Estadio Roberto Bravo Santibáñez, ubicado en la comuna de Melipilla, prometía ser uno de los recintos más modernos de Chile. No obstante, sigue sin ser entregado a la comunidad desde el 2018 por el término del contrato de parte de la municipalidad y la Gobernación de la Región Metropolitana con las empresas a cargo del proyecto.

La construcción se ha visto paralizada por varios factores, entre ellos, la pandemia y una serie de malas decisiones entre las autoridades involucradas. No obstante, este panorama podría cambiar en los próximos meses con la reanudación de las obras, que quedaron pausadas con un 72% de avance.

Así lo anunció el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien confirmó que el CORE del Gobierno de Santiago aprobó el mejoramiento del Estadio Roberto Bravo Santibáñez” por un monto de $4.267.335.000.

“Yo me comprometí cuando asumí como gobernador que no íbamos a dejar ninguna obra botada. El estadio de Melipilla lleva muchos años paralizados y tanto la alcaldesa Paula Gárate como yo, asumimos que íbamos a sacar este proyecto y hoy día estamos cumpliendo", afirmó la autoridad.

En esa línea, detalló que la votación para aprobar el proyecto fue unánime. “La votación fue unánime. Los 34 consejeros regionales y el gobernador apoyaron a Melipilla para hacer realidad un sueño no solamente para los deportistas de alto rendimiento, sino que también para todas las generaciones nuevas de niños y niñas que se van a formar en el deporte en este maravilloso estadio”, explicó.

“Estuvimos hace poco haciendo una inspección de las obras y ahora esperamos que cuando se licite esto y pongamos la primera piedra de lo que falta. Ahí vamos a estar nuevamente”, añadió.

Por último, Orrego hizo un llamado a los vecinos de Melipilla y señaló: “Las grandes obras requieren mucho trabajo y colaboración, y aquí lo que estamos demostrando es que tanto el municipio como el gobierno regional podemos trabajar en alianza con los vecinos”.

“Más que pedirles paciencia, es pedirles comprensión. Esta obra estuvo botada mucho tiempo, la estamos recuperando y vamos a inaugurar prontamente el estadio que Melipilla se merece”, sentenció.

Así luce el Estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla

