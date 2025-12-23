La U sorprende y ficha a joven delantero: “No la pensé y dije que sí; siempre me ha gustado este club”

Universidad de Chile cerró el fichaje de un prometedor delantero para reforzar sus series juveniles. Se trata de Martín Galdames, extremo izquierdo de 15 años, quien se destacó en la Sub 16 de Everton esta temporada.

Según informó La Voz Azul, la U pagó 30.000 dólares para fichar al joven atacante, quien habló con el medio citado y entregó detalles de su traspaso al cuadro universitario.

“A mí en junio me informaron que la U me quería. Me habló mi agencia, me dijeron que estaban interesados en mí y que iban a hacer todo para que sea jugador de la U. Yo no la pensé y dije que sí, porque siempre me ha gustado la U, también a mi familia”, señaló el juvenil, quien llegó a Everton a los 9 años.

“Mi mamá está emocionada porque es hincha, mi papá igual, pero también hay pena y nostalgia porque me voy. Veo a mi familia todos los días, será complicado separarse, pero si quiero ser futbolista profesional tengo que independizarme. Este es un paso importante para mi carrera”, aseguró el nuevo fichaje de los azules.

Sobre sus cualidades como futbolista, comentó: “Soy un jugador técnico, me gusta mucho encarar, asistir a mis compañeros, aunque también me gusta hacer goles”.

Por último, Martín Galdames mencionó sus objetivos en Universidad de Chile: “Ojalá ser campeón con la Sub 16 y, si se da, subir de categoría e ir progresando de a poco. Voy a dar siempre el 100%”.