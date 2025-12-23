Un escenario complejo. Recientemente, se dio a conocer el caso de un hombre español que se sometió a una cirugía urológica tras ser diagnosticado con la enfermedad de Peyronie.

Para tratar esta afección, en la que se forma tejido cicatricial fibroso dentro del pene y se produce una curvatura anormal durante la erección, además de dolor, los médicos optaron por realizar una corporoplastia.

La intervención se llevó a cabo correctamente y no se detectaron errores técnicos por parte del equipo médico. Sin embargo, tras la operación, el paciente quedó con un miembro más pequeño, una consecuencia que, según aseguró, nunca le fue explicada antes de ingresar a pabellón.

En principio, el paciente exigió una compensación económica de 67 mil euros, algo así como 71 millones de pesos chilenos, apuntando precisamente a las secuelas físicas y a la falta de información clara en la previa a la intervención.

El afectado incluso demandó al Servicio Murciano de Salud (SMS), que es el organismo público encargado de la atención sanitaria en la Región de Murcia, y el Tribunal de Justicia de la misma zona acogió parcialmente la acción judicial.

Así se fijó una indemnización millonaria, aunque no tan alta como la cifra que se solicitó originalmente: 20 mil euros o $21.355.600 pesos chilenos.

Acorde al tribunal, las secuelas, incluido el acortamiento, son riesgos conocidos de este tipo de intervención, por lo que no se acreditó mala praxis.

Eso sí, el fallo apuntó a un error clave: la falta de información clara al paciente. Si bien hubo un consentimiento firmado, se estimó insuficiente, ya que no se le explicó que la cirugía podía no resolver el problema y que el acortamiento era una consecuencia frecuente.