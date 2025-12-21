“Yo ocupé la 10 de la U en la Copa Sudamericana, pero eso nadie lo sabe… Atesoro con mucho cariño esa camiseta” / Nadia Perez

El volante nacional, Sebastián Leyton, reveló una desconocida historia sobre la camiseta que usó en Universidad de Chile durante la participación del equipo en la Copa Sudamericana 2011, torneo donde los azules se coronaron campeones.

El mediocampista tuvo el privilegio de utilizar la 10 de la U en aquella campaña internacional, a pesar de que era un juvenil en ese entonces.

“Yo ocupé la 10 de la U en la Copa Sudamericana, pero eso nadie lo sabe, porque no tuve la posibilidad de jugar en cancha con la 10. Sí estuve citado en un par de partidos en el Estadio Nacional”, partió señalando el futbolista en diálogo con la periodista Marcelina Leyton.

El jugador formado en la U explicó que no pudo usar el dorsal 26 en el torneo continental, por lo cual, se vio obligado a cambiar de número. “Cuando debuté en la U ocupaba la 26, pero en la Copa Sudamericana se podía usar hasta el número 25. Los únicos números disponibles eran el 10 y el 11. Yo quise ocupar el número 10 porque, cuando se fue el ‘Matador’, les fue súper mal a los que usaron el 11 en esos tiempos”, comentó.

Por último, Sebastián Leyton reconoció: “Obvio que la 10 tiene un peso, pero yo la ocupé porque era el número que quedaba, y yo era juvenil. Atesoro con mucho cariño esa camiseta... Creo que nadie sabe que yo tenía la 10 en ese entonces”.