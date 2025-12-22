Xi Jinping felicita a José Antonio Kast y envía potente mensaje sobre el futuro de la relación China–Chile

El presidente de China, Xi Jinping, envió este lunes un mensaje oficial de felicitación a José Antonio Kast tras su victoria en las elecciones presidenciales en Chile, destacando la histórica relación bilateral entre ambos países y manifestando su disposición a fortalecer los vínculos durante el próximo gobierno.

En el saludo, difundido por la Cancillería china, Xi recordó que Chile fue el primer país de Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, subrayando el carácter pionero de ese vínculo y la continuidad del diálogo político entre Pekín y Santiago a lo largo de las últimas décadas.

El presidente de China, Xi Jinping, ante el legislativo / NOEL CELIS

El mandatario asiático resaltó que ambas naciones han sostenido su relación sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, además de mostrar apoyo y comprensión en asuntos considerados prioritarios para cada Estado. En esa línea, valoró los avances en cooperación en distintas áreas, afirmando que han generado resultados concretos y beneficios tangibles para las poblaciones de ambos países.

“Estoy dispuesto a trabajar con el presidente electo para continuar la amistad tradicional e impulsar la asociación estratégica integral entre China y Chile hacia nuevas etapas”, señaló Xi Jinping, quien aseguró otorgar especial relevancia al desarrollo futuro de las relaciones bilaterales.

El mensaje llega pocos días después de que Kast se impusiera en la segunda vuelta presidencial frente a Jeannette Jara, exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, con una amplia ventaja una vez contabilizada casi la totalidad de los votos.

La elección de Kast marca un hito político en Chile, al convertirse en el primer mandatario identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. Durante la campaña, el presidente electo defendió públicamente la figura del exgeneral Augusto Pinochet, lo que generó debate tanto a nivel nacional como internacional.

La felicitación de Xi Jinping se suma a los mensajes enviados por otros líderes mundiales, en un contexto en el que la política exterior del futuro gobierno chileno comienza a delinearse.