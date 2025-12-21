;

Asesinados “al azar”: tiroteo masivo deja 10 muertos y 10 heridos en Sudáfrica

La policía informó que algunas personas fueron baleadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos.

Desconocidos armados mataron a 10 personas e hirieron a otras 10 en un ataque perpetrado en un municipio a las afueras de Johannesburgo, según informó la policía el domingo, en el segundo tiroteo masivo ocurrido en Sudáfrica este mes.

El motivo del ataque en Bekkersdal, a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad, no estaba claro, según informó la policía.

Algunas víctimas fueron tiroteadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, se indicó en un comunicado de la policía.

“Hay 10 personas muertas. No tenemos un desglose de quiénes son”, declaró la brigadier Brenda Muridili, portavoz de la policía de la provincia de Gauteng.

El tiroteo tuvo lugar cerca de una taberna o bar informal en Bekkersdal, una zona empobrecida cercana a algunas de las principales minas de oro de Sudáfrica. Los heridos fueron trasladados al hospital, según informó la policía.

El pasado 6 de diciembre, unos hombres armados irrumpieron en un albergue cerca de la capital, Pretoria, y mataron a una docena de personas, entre ellas un niño de tres años.

En dicha oportunidad, la policía dijo que el tiroteo se produjo en un local que vendía alcohol ilegalmente.

Sudáfrica, con una población de 63 millones de habitantes, sufre una alta tasa de criminalidad, incluida una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

