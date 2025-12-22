El “crucero” que le costó el puesto: así se gestó la caída del ministro Simpertigue / Oscar Guerra

En una decisión contundente que marca un nuevo hito en la crisis de confianza que afecta al Poder Judicial, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. La votación selló su destitución inmediata del máximo tribunal y le impuso la sanción de quedar inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante los próximos cinco años.

La Cámara Alta actuó como jurado para evaluar tres capítulos acusatorios, siendo el primero de ellos el determinante para su salida, al concitar un apoyo transversal y unánime.

Las razones de la destitución

El juicio político se centró en probar que el magistrado incurrió en “notable abandono de deberes”, una figura constitucional que sanciona faltas graves a las obligaciones funcionarias, en este caso, la probidad y la imparcialidad.

1. Caso BelAz Movitec (Aprobado unánimemente): Fue el argumento más sólido. Con 43 votos a favor, el Senado condenó que Simpertigue no se inhabilitara en una causa de alto impacto económico para el Estado, donde incluso redactó la sentencia que favoreció a un consorcio. Lo grave, según los senadores, fue su vínculo con los abogados de la parte ganadora. El senador Gastón Saavedra resumió el reproche ético: “El ministro, solo unos días después de fallar en este litigio millonario, se fue en un crucero con estos abogados… es evidente que, dado su grado de cercanía, lo mínimo que tenía que hacer era inhabilitarse”.

2. Caso Fundamenta (Aprobado): El tercer capítulo también fue visado (33 votos a favor), acusando infracciones al deber de abstención e imparcialidad en este litigio inmobiliario. El senador Juan Luis Castro destacó que este episodio demostraba que las faltas “no son aisladas y se van repitiendo en el tiempo”.

3. Nombramientos Notariales (Rechazado): El segundo capítulo, que imputaba conflictos de interés en designaciones de notarios (vinculados a su yerno), fue desestimado por falta de convicción en la sala (18 votos a favor).

Oscar Guerra Ampliar

Señal política ante la crisis

Durante la fundamentación de los votos, el tono de los parlamentarios apuntó a la necesidad de “sanar” las instituciones. “Votar a favor no es un voto contra la judicatura, sino en defensa de ella”, argumentó el senador Gustavo Sanhueza. Por su parte, Karim Bianchi fue más duro, calificando los hechos como una “manifestación obscena de una red que ha transformado el órgano de la imparcialidad en una oficina de gestión para intereses particulares”.

Cabe destacar que los senadores Pedro Araya y Francisco Chahuán se inhabilitaron de votar, argumentando conocimientos personales previos o normas reglamentarias, para garantizar la objetividad del proceso.