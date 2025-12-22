;

“Lo que hace la norma...”: Gobierno explica proyecto que restringe despidos de funcionarios públicos

En conversación con ADN Hoy, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió también a las críticas por supuesto “amarre”.

Diversas críticas ha generado el proyecto del Gobierno que busca restringir despidos de funcionarios públicos, lo que ha sido calificado como un “amarre” por parte de la oposición.

Sobre esto se refirió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien en conversación con ADN Hoy explicó qué busca el proyecto.

“Lo que hace la norma es que si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que realizar la justificación”, dijo.

“La única diferencia que se está haciendo acá es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto“, agregó.

Además, el jefe de la billetera fiscal desestimó las críticas sobre un “amarre”. “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre”, sostuvo.

“Lo que la norma establece es que para esto tiene que existir un acto fundado, lo que significa que no existan arbitrariedades”, complementó.

Finalmente, el secretario de Estado “lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría, en la medida que el trabajador reclame”.

