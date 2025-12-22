Las reflexiones de Mito Pereira tras anunciar el fin de su carrera: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad” / ADN Radio

Este lunes, Mito Pereira sorprendió al mundo del deporte al anunciar su retiro del golf profesional.

A horas de dar dicha noticia, quien fuera diploma olímpico en Tokio 2020 y medallista panamericano, el deportista nacional compartió su decisión con Los Tenores.

“No es una decisión que haya partido pensando hace poco. Tenía la convicción de hacer hartas cosas en mi vida, tenía claro que no quería jugar hasta los 60 años y tener la opción de hacer lo que quiero. Tomé esta decisión muy contento y muy feliz”, partió reflexionando.

“La parte buena de competir al alto nivel es increíble, pocos tienen la posibilidad de disfrutar un deporte, ser un homenaje para los niños. Sin embargo, también es no poder hacer cosas que mis amigos sí podían, pero ahora tengo mucho por vivir y tengo edad para hacer muchas cosas”, recalcó Mito Pereira, reconociendo también el tener las espaldas económicas para tomar esa decisión.

“Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad. Hubiera tratado de llegar hasta ver cuando sintiera que lo lograra en términos económicos. Ahora, uno no puede estar viendo la cuenta corriente cuando eres deportista, cuando al principio tienes que pagar mucho”, dijo, abordando el tema monetario que marca la carrera del golfista.

“No es que me moleste, pero no es el foco. Entiendo que la gente quiere saber, pero desvía el foco de lo que realmente logro. Lo que más importa al final es la gloria deportiva”, apuntando también a cómo vive su presente.

“Ahora en la vida no me estresa nada. No iba a anunciar nada, pero hace dos meses me junté con Fernando González y me dijo que me diera un luto, un tiempo para no hacer nada, no preocuparte por nada, aburrirte, y después ver qué cosas hacer”, comentó Mito Pereira, también sosteniendo el retiro el hecho de haber sido padre hace un año y medio.

“Nunca fue a un campeonato, quizá vio uno cuando tenía seis meses. Prefería que él estuviera tranquilo en Chile. Más que acelerar mi decisión, reconfirma el hecho de estar más presente con él si dejaba el golf”, repasó.

Mito Pereira y su carrera

El ya exgolfista repasó también el hito que lo hizo ser más conocido en el país: el haber quedado a milímetros de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Ya en Tokio el golf comenzó a ser más grande a nivel olímpico. Estando allí me di cuenta del impacto. Ese resultado resaltó mucho mi carrera, muchos me siguen solo por los Juegos Olímpicos, gente que no sabe cómo jugar, pero al ver a un chileno en cancha se ponen la camiseta (...) ¿Qué pensé en esa jugada? En buen chileno, “conchetumadre”“, dijo, relajado, abordando el impacto de su carrera y la de Joaquín Niemann en el deporte.

“Nos sentimos parte de la Generación Dorada del golf. Partí jugando golf de chico y no eran muchos los de mi edad que jugaran. Ahora tú vas a un club de golf y está lleno, hay campeonatos llenos, competitivos. Es un impacto grande el que puedes provocar en los jóvenes”, apuntó, junto con alabar a “Joaking”.

“No se sorprendan, va a seguir mejorando. Él quiere ser número 1 del mundo todos los días, se necesita eso, la mentalidad, sacrificar lo que sea”, planteó, además de valorar el apoyo que recibió del talagantino por su retiro.

“Había conversado esta decisión con él, sabían más o menos mi parada. Fue algo forzado quizá porque no me fue bien este año, lo tomo como una señal. Él siempre me apoyó, nunca me presionó para que siguiera jugando”, cerró Mito Pereira en Los Tenores.