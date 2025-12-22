;

Kast se reúne con el consejo del Banco Central: Jorge Quiroz estuvo presente

La cita se realizó en las oficinas del presidente electo en Las Condes y abordó el escenario macroeconómico, la coordinación con el Ministerio de Hacienda y el rol institucional del ente emisor.

Cristóbal Álvarez

Diana Copa

Kast se reúne con el consejo del Banco Central: Jorge Quiroz estuvo presente

Durante este lunes, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo una reunión protocolar con el Consejo del Banco Central de Chile en sus oficinas ubicadas en la comuna de Las Condes, en el marco del inicio de su agenda previa a la instalación del nuevo gobierno.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, junto a la vicepresidenta Stephany Griffith-Jones y los consejeros Luis Felipe Céspedes, Alberto Naudon y Claudio Soto. A la cita también asistió el economista Jorge Quiroz.

Revisa también:

ADN

Tras la reunión, Costa destacó el énfasis del presidente electo en el respeto a las instituciones. “Manifestó el valor, la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad. Dentro de ese concepto, la institucionalidad del Banco Central es algo que valora profundamente”, señaló.

“Tocamos distintos temas de la situación macroeconómica. Dejamos una carpeta con algunos antecedentes del Banco y en ese sentido fue una muy buena reunión y hablamos de las instancias de coordinación que hay entre el Banco Central y su relación con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda”, afirmó.

La reunión con el Consejo del Banco Central se dio luego del encuentro sostenido por Kast con la contralora general de la República y forma parte de una serie de citas protocolares que el presidente electo ha desarrollado durante esta jornada.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad