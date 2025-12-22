Kast se reúne con el consejo del Banco Central: Jorge Quiroz estuvo presente

Durante este lunes, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo una reunión protocolar con el Consejo del Banco Central de Chile en sus oficinas ubicadas en la comuna de Las Condes, en el marco del inicio de su agenda previa a la instalación del nuevo gobierno.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, junto a la vicepresidenta Stephany Griffith-Jones y los consejeros Luis Felipe Céspedes, Alberto Naudon y Claudio Soto. A la cita también asistió el economista Jorge Quiroz.

Tras la reunión, Costa destacó el énfasis del presidente electo en el respeto a las instituciones. “Manifestó el valor, la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad. Dentro de ese concepto, la institucionalidad del Banco Central es algo que valora profundamente”, señaló.

“Tocamos distintos temas de la situación macroeconómica. Dejamos una carpeta con algunos antecedentes del Banco y en ese sentido fue una muy buena reunión y hablamos de las instancias de coordinación que hay entre el Banco Central y su relación con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda”, afirmó.

La reunión con el Consejo del Banco Central se dio luego del encuentro sostenido por Kast con la contralora general de la República y forma parte de una serie de citas protocolares que el presidente electo ha desarrollado durante esta jornada.