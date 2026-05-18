;

Con hálito alcohólico y a 190 kilómetros por hora: conductor de 65 años es detenido en Vitacura

El involucrado conducía un vehículo de alta gama por la Costanera Norte.

Felipe Romo

Con hálito alcohólico y a 190 kilómetros por hora: conductor de 65 años es detenido en Vitacura

Con hálito alcohólico y a 190 kilómetros por hora: conductor de 65 años es detenido en Vitacura / KARIN POZO/AGENCIAUNO

Carabineros detuvo a un conductor en Vitacura por un exceso de velocidad mientras transitaba Con hálito alcohólico, por lo que fue trasladado a la 57° Comisaria Motorizada para control de detención.

Según se registró, el involucrado marcó los 190 kilómetros por hora, algo que excede los 100 permitidos en la ruta Costanera Norte. Así también, se indicó que circulaba sin patente.

ADN

Revisa también:

ADN

El detenido se trata de un hombre de 65 años, que conducía un BMW M4 Competition xDrive año 2024. Al ser fiscalizado, denotaba “enrojecimiento e incoherencia al hablar”.

Los funcionarios realizaron una revisión exhaustiva al vehículo se encontró que la matrícula delantera se encontraba en el maletero, por lo que arriesga multas que van de 1 a 1,5 UTM.

ADN

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad