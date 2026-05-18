Con hálito alcohólico y a 190 kilómetros por hora: conductor de 65 años es detenido en Vitacura / KARIN POZO/AGENCIAUNO

Carabineros detuvo a un conductor en Vitacura por un exceso de velocidad mientras transitaba Con hálito alcohólico, por lo que fue trasladado a la 57° Comisaria Motorizada para control de detención.

Según se registró, el involucrado marcó los 190 kilómetros por hora, algo que excede los 100 permitidos en la ruta Costanera Norte. Así también, se indicó que circulaba sin patente.

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El detenido se trata de un hombre de 65 años, que conducía un BMW M4 Competition xDrive año 2024. Al ser fiscalizado, denotaba “enrojecimiento e incoherencia al hablar”.

Los funcionarios realizaron una revisión exhaustiva al vehículo se encontró que la matrícula delantera se encontraba en el maletero, por lo que arriesga multas que van de 1 a 1,5 UTM.