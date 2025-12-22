Una creadora de contenido francesa se volvió viral en TikTok tras publicar un video donde enumera ocho motivos por los que, a su juicio, Chile ofrece una mejor calidad de vida que Francia. El registro, rápidamente, acumuló miles de reproducciones y comentarios.

La joven, conocida en redes como itscosi , se define en su biografía como una viajera frecuente por América Latina y comparte parte de su vida junto a su pareja chilena. En el video, parte aclarando el punto de vista desde el que habla: “Ocho razones por las que Chile le gana a Francia, según una francesa”.

Uno de los primeros aspectos que destacó fue el comercio, poniendo como ejemplo una cadena de supermercados. Según explicó, le llamó la atención la organización, limpieza y variedad de productos, en especial para personas veganas. En ese sentido, sostuvo que en Chile encontró más opciones accesibles de productos a base de plantas.

Otro punto que resaltó fue la vida nocturna. Para ella, salir de fiesta en Chile es más relajado y diverso que en Francia, donde —según relató— existen códigos estrictos de vestimenta y filtros de acceso ligados a estándares físicos. “ En Santiago el carrete es impresionante ”, afirmó, marcando la diferencia con su experiencia en ciudades francesas.

La joven también mencionó elementos culturales y cotidianos, como la calidad de la palta chilena, las vistas de la cordillera desde la capital y la cercanía de la gente. Dijo sentirse integrada y bien recibida, destacando la amabilidad de los chilenos. A eso sumó elogios a marcas nacionales, asegurando que suele recibir comentarios positivos sobre ropa chilena incluso cuando está en París.

Finalmente, comparó el clima de Santiago con el de la capital francesa y cerró valorando el lenguaje coloquial chileno, al que definió como “demasiado chistoso” y uno de los aspectos que más disfruta de vivir en el país.