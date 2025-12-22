Gata vuelve con su familia tras 443 días desaparecida: se perdió durante un devastador huracán

Una historia digna de Navidad emocionó a miles de personas en redes sociales: una gata llamada Gabby volvió con su familia tras pasar 443 días desaparecida, luego de perderse durante un devastador huracán en Estados Unidos.

Gabby se extravió en 2024 durante el paso del huracán Helene, un evento que obligó a muchas familias a evacuar y dejó a numerosas mascotas separadas de sus dueños. Durante más de un año, su paradero fue un completo misterio.

El pasado 13 de diciembre de 2025, la gata fue encontrada como animal callejero y entregada a la Avery Humane Society, en Carolina del Norte.

Al escanear su microchip, los trabajadores del refugio quedaron sorprendidos al descubrir cuánto tiempo llevaba perdida y lograron contactar a su familia.

“Esto me alegra el corazón”

La reunificación fue compartida por el refugio en redes sociales y rápidamente se viralizó, conmoviendo a miles de usuarios:

“No estoy llorando, tú estás llorando. Pero son lágrimas de felicidad”, comentó una seguidora. Otro mensaje decía simplemente: “Esto me alegró el corazón”.

Finalmente, desde la fundación, destacaron la importancia del microchip para lograr finales felices como este, especialmente tras desastres naturales, cuando las mascotas pueden recorrer largas distancias.