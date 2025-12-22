Una joven francesa se volvió viral en TikTok tras compartir un video en el que explica por qué, según su experiencia personal, Chile supera a Francia en varios aspectos de la vida cotidiana.

La creadora de contenido, conocida como Cosima, partió señalando que su opinión nace desde la sorpresa y no desde la crítica: “Nunca pensé que diría esto”, comentó en el video, antes de enumerar las razones.

Uno de los primeros puntos que destacó fue la oferta de supermercados, donde valoró la variedad de productos y, en especial, las opciones veganas accesibles. Según explicó, en Chile le resulta mucho más fácil encontrar alternativas sin pagar precios elevados.

También se refirió al “carrete” o fiesta chilena, al que calificó como más relajado y diverso. A diferencia de Europa, dijo, en Chile no sintió presión por cumplir estándares estéticos para salir de noche, lo que le permitió disfrutar con mayor libertad.

La palta fue otro de los elementos que destacó con entusiasmo, asegurando que la calidad del producto chileno no se compara con la de otros países. A esto sumó los paisajes, especialmente la vista de la cordillera desde Santiago.

La joven también valoró la amabilidad de las personas, afirmando que se sintió acogida e integrada desde el primer momento. Además, resaltó el clima de la capital, al que consideró más amable que el de París, y el diseño de marcas chilenas, que —según contó— suelen llamar la atención cuando las usa en Europa.

Finalmente, mencionó el lenguaje coloquial chileno, al que definió como creativo, divertido y lleno de expresiones únicas. El video no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones, con usuarios que coincidieron con sus opiniones y otros que debatieron sus comparaciones.

