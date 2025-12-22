;

VIDEO. “Me sorprendió”: joven francesa revela 8 razones por las que prefiere Chile por sobre Francia

El video no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones.

Javiera Rivera

TikTok

TikTok

Una joven francesa se volvió viral en TikTok tras compartir un video en el que explica por qué, según su experiencia personal, Chile supera a Francia en varios aspectos de la vida cotidiana.

La creadora de contenido, conocida como Cosima, partió señalando que su opinión nace desde la sorpresa y no desde la crítica: “Nunca pensé que diría esto”, comentó en el video, antes de enumerar las razones.

Uno de los primeros puntos que destacó fue la oferta de supermercados, donde valoró la variedad de productos y, en especial, las opciones veganas accesibles. Según explicó, en Chile le resulta mucho más fácil encontrar alternativas sin pagar precios elevados.

También se refirió al “carrete” o fiesta chilena, al que calificó como más relajado y diverso. A diferencia de Europa, dijo, en Chile no sintió presión por cumplir estándares estéticos para salir de noche, lo que le permitió disfrutar con mayor libertad.

Revisa también

ADN

La palta fue otro de los elementos que destacó con entusiasmo, asegurando que la calidad del producto chileno no se compara con la de otros países. A esto sumó los paisajes, especialmente la vista de la cordillera desde Santiago.

La joven también valoró la amabilidad de las personas, afirmando que se sintió acogida e integrada desde el primer momento. Además, resaltó el clima de la capital, al que consideró más amable que el de París, y el diseño de marcas chilenas, que —según contó— suelen llamar la atención cuando las usa en Europa.

Finalmente, mencionó el lenguaje coloquial chileno, al que definió como creativo, divertido y lleno de expresiones únicas. El video no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones, con usuarios que coincidieron con sus opiniones y otros que debatieron sus comparaciones.

Revisa el video:

@itscosi

Allí trabajando para cuando pida mi nacionalidad chilena 😂🫶 Maquillaje : @NABLA Cosmetics Top : @Oceira.cl #chile #extranjeraenchile #chilenizada #elmejorpaisdechile #jumbochile

♬ SI NO ES CONTIGO - Cris Mj

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad