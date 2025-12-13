;

Mujer resulta con lesiones graves tras ataque de tres perros que ingresaron a su casa en Tomé

El violento hecho ocurrió de noche al interior de la vivienda. La dueña de los animales fue formalizada y se ordenó vigilancia sanitaria.

Nelson Quiroz

Mujer resulta con lesiones graves tras ataque de tres perros que ingresaron a su casa en Tomé

Mujer resulta con lesiones graves tras ataque de tres perros que ingresaron a su casa en Tomé / Sebastian Beltran Gaete

Una mujer adulta resultó con lesiones de carácter grave luego de ser atacada por tres perros que ingresaron a su vivienda a través de una ventana, en un hecho ocurrido en la comuna de Tomé, en la región del Biobío.

Según los primeros antecedentes, el ataque se registró la noche del 11 de diciembre y motivó la formalización de la propietaria de los animales.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Fiscalía del Biobío, recogido por Emol, el incidente ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando los canes, pertenecientes a una vecina del sector, lograron acceder al domicilio tras saltar desde un techo hasta una ventana del inmueble. Una vez en el interior, los animales atacaron a la dueña de casa, provocándole heridas de gravedad.

Revisa también

ADN

La fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, explicó que la víctima tuvo que ser auxiliada por su cónyuge para poder escapar del ataque. El hombre también resultó con lesiones, aunque de menor consideración.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía formalizó a la propietaria de los perros por el delito de cuasidelito de lesiones graves en perjuicio de la mujer y cuasidelito de lesiones menos graves respecto de su esposo. En la audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares de alejamiento de la imputada respecto de las víctimas.

Además, el Ministerio Público solicitó que se oficie a la autoridad sanitaria para que adopte medidas de control sobre los animales involucrados. En ese contexto, se instruyó a la Seremi de Salud del Biobío a realizar una vigilancia diaria de los perros durante cinco días, y posteriormente con la periodicidad que determine el organismo, con el fin de evaluar su estado de salud y las condiciones en las que se mantienen.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad