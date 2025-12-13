Mujer resulta con lesiones graves tras ataque de tres perros que ingresaron a su casa en Tomé / Sebastian Beltran Gaete

Una mujer adulta resultó con lesiones de carácter grave luego de ser atacada por tres perros que ingresaron a su vivienda a través de una ventana, en un hecho ocurrido en la comuna de Tomé, en la región del Biobío.

Según los primeros antecedentes, el ataque se registró la noche del 11 de diciembre y motivó la formalización de la propietaria de los animales.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Fiscalía del Biobío, recogido por Emol, el incidente ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando los canes, pertenecientes a una vecina del sector, lograron acceder al domicilio tras saltar desde un techo hasta una ventana del inmueble. Una vez en el interior, los animales atacaron a la dueña de casa, provocándole heridas de gravedad.

La fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, explicó que la víctima tuvo que ser auxiliada por su cónyuge para poder escapar del ataque. El hombre también resultó con lesiones, aunque de menor consideración.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía formalizó a la propietaria de los perros por el delito de cuasidelito de lesiones graves en perjuicio de la mujer y cuasidelito de lesiones menos graves respecto de su esposo. En la audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares de alejamiento de la imputada respecto de las víctimas.

Además, el Ministerio Público solicitó que se oficie a la autoridad sanitaria para que adopte medidas de control sobre los animales involucrados. En ese contexto, se instruyó a la Seremi de Salud del Biobío a realizar una vigilancia diaria de los perros durante cinco días, y posteriormente con la periodicidad que determine el organismo, con el fin de evaluar su estado de salud y las condiciones en las que se mantienen.