Avión de Latam Airlines sufre fuerte explosión durante despegue: “Mucho susto”

Todo quedó registrado en video. Este domingo, un avión de Latam Airlines sufrió un grave desperfecto técnico durante el despegue en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en Colombia.

El motor 1 de la aeronave LA4234, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés, explotó mientras tomaba velocidad por la losa.

Según confirmó ADN.cl con uno de los pasajeros chilenos a bordo, antes de la explosión algunos viajeros percibieron “olor a cable quemado”.

El avión, que estaba casi al máximo de su capacidad, con menos de 10 asientos libres, fue remolcado desde la pista. Durante la emergencia, el espacio de despegue y aterrizaje se mantuvo bloqueado.

“Mucho susto, pero sin histeria, de verdad el piloto acá marca la diferencia”, describió el turista.