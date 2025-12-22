¿Clásicos en horario prime? Las propuestas de TNT Sports y la ANFP para las programaciones del fútbol chileno en 2026 / Daniel Pino

Los trabajos entre la ANFP, el Consejo de Presidentes y TNT Sports siguen en marcha con miras a las competencias del fútbol chileno en 2026, y este martes se votará la aprobación del Cuaderno de Cargos, en una reunión clave para el desarrollo de la actividad.

ADN Deportes tuvo acceso a este documento, en el cual se especifican diversos puntos para que la transmisión del canal de televisión siga mejorando, donde uno de los principales cambios aparece en el ítem de las programaciones.

Así serán las programaciones del fútbol chileno en 2026

Lo que indica el cuaderno es que, a partir de 2026, en las fechas del torneo de Primera División solo podrán programarse seis partidos por día y no podrán fijarse más de dos duelos en simultáneo, exceptuando las fechas finales.

Además, uno de los apartados señala que “el partido de mayor interés para la audiencia procurará ser asignado al cierre de cada día y transmitido en horario prime televisivo”, entendiéndose este horario en la franja entre las 19:00 y 23:00 horas.

Con este punto, salta a la vista la clara intención de TNT Sports de transmitir los denominados “clásicos” en horario estelar, terminando con la tendencia de los últimos años de disputarlos al mediodía.

Otra de las designaciones marcadas es que, en caso de jugarse un duelo en un día hábil, este no podrá ser programado antes de las 18:00 horas.

De todas formas, desde ya se advierte que “lo señalado precedentemente es sin perjuicio de las decisiones de la autoridad competente”, las que pueden alterar lo dispuesto conforme a sus respectivas facultades.

Se fijan las multas en caso de incumplimiento

Otro de los puntos clave del Cuaderno de Cargos es la fijación de las multas por no cumplir con las normas, las cuales estarán divididas en tres categorías:

Faltas leves: multa de 10 a 50 UF

multa de Faltas graves: multa de 51 a 250 UF

multa de Faltas gravísimas: multa de 251 a 1.000 UF

En el caso de los clubes de Primera B, las sanciones, tanto en sus rangos mínimos como máximos, corresponderán a la mitad de los montos establecidos para la Primera A.